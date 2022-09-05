نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة القبول المركزي العراق 2022-2023 التعليم التسجيل ع dirasat-gate.org في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استمارة القبول المركز العراق 2022-2023، أطلقت وزارة التعليم العالي العراقية استمارة القبول المركزي للتقديم للجامعات العراقية، وذلك بدايةً من يوم الأحد الموافق 4/9/2022، ويستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق الرابع من تشرين الأول 2022، على أن يكون التقديم للجامعات العراقية إلكترونياً للطلبة الناجحين في الدور الأول والثاني، للصف السادس الإعدادي حسب الضوابط التي وضعتها الوزارة للقبول، ونوهت الوزارة على ضرورة الدخول على دليل الطالب على موقع الوزارة الإلكتروني، للتعرف على التخصصات والكليات المتاحة للتسجيل عليها، وحرصاً منا على تقديم المعلومات الصحيحة فإننا نوفر لكم الرابط الرسمي المباشر، للدخول والتسجيل للجامعات العراقية خلال السطور التالية مع عرض أهم التفاصيل.

رابط التقديم للجامعات العراقية 2022-2023

الدخول على الموقع الإلكتروني “dirasat-gate.org“.

الاطلاع على التخصصات المتاحة.

تحديد الرغبات.

الضغط على حفظ.

النقر على إرسال.

ضوابط القبول المركزي 2022-2023

أن يكون الطالب من خريجي الصف السادس الإعدادي السنة الحالية.

الطلبة العراقيين الوافدين الحاصلين على الشهادة الإعدادية العراقية أو ما يعادلها من مواليد 1998 وما بعدها.

يجب على طلبة الدراسة الإعدادية من القسمين الأحيائي والتطبيقي ملء 50 اختيار ولا يقل عدد المعاهد عن 10.

الطلبة من القسم الأدبي يتم ملء 25 اختيار ولا يقل عدد المعاهد عن عشرة.

بالنسبة لخريجي قسم الفنون يتم ملء الاختيارات بعشرة اختيارات لا يقل فيها المعاهد عن 2 اختيار.

استمارة القبول المركزي العراق 2022

يتم التقديم للجامعات العراقية إلكترونياً من خلال دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، بحيث يتم ترشيح الطلاب حسب الاختيارات التي تم تحديدها واختيارها في استمارة القبول المركزي، وكذا المنافسة في المجموع الذي حصل عليه الطالب الناجح في الصف السادس الإعدادي، وتعتبر الاستمارة هي الطريق الوحيد للتقديم للجامعات العراقية، كما يتم من خلالها إعلان نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية.

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة العراق

هي الجهة المختصة بتنظيم أعمال القبول في الجامعات والمعاهد العراقية، فهي تابعة لوزارة التعليم العالي العراقية.

وتقوم الدائرة باستقبال طلبات الالتحاق بالجامعات وتوزيع الطلاب حسب رغباتهم والمنافسة في الدرجات الحاصلين عليها.

ويهتم الدائرة برفع كفاءة موقعها الإلكتروني لاستقبال الطلبات عليها إلكترونياً.

وقد تشهد ضغط كبير خلال التقديم للقبول المركزي للجامعات العراقية كل عام بسبب ضغط البحث والتسجيل عليها.