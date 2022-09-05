نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد بشكل ملحوظ البحث على نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022 في مختلف المحافظات، وذلك لكي يطمئن الأهالي على نتائج ومعدلات أبنائهم الطلاب والطالبات التي حصلوا عليها في امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي انتهت رسمياً خلال الفترة الماضية من خلال الجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم في ليبيا، وفي هذا الموضوع نعرض لكم رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا.

نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا

صرحت الوزارة أنه تم بالفعل الانتهاء من عملية التصحيح وفرز أوراق الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات، وأنه تقدم للامتحانات ما يصل إلى 169148 طالب وطالبة، والتي انتهت خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك لاعتماد النتائج من خلال وزير التربية والتعليم بليبيا، ليتاح أمام الطلاب بمختلف المحافظات والمدن الليبية، إمكانية الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعداداية في ليبيا 2022 الدور الأول على شبكة الانترنت عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم اللليبية، واختيار نتائج الشهادة الإعدادية، أو التعليم الأساسي، وبعدها يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب ورقم القيد، ثم يتم الضغط على كلمة عرض النتيجة لتظهر مباشرة من خلال النافذة، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم خدماتها من خلال النظام الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للمدارس.

اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022، والتي تسمح للطلاب الاستعلام عنها إلكترونياً من خلال رقم الجلوس، وينتظر جميع الطلاب والطالبات الموعد المحدد لإعلان النتيجة، للإطمئنان على المستوى والمستقبل الدراسي، ومن خلال الموقع المذكور يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم معتمدة من وزارة التربية والتعليم في ليبيا فور اعتمادها مباشرة، وأشارت الوزارة بأن نسب النجاح للطلاب هذا العام متوقع أن تكون أفضل من الأعوام الماضية، كما أنه تم بالفعل الانتهاء من فرز وتصحيح أوراق الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا، حيث يوجد ما يقرب من 170 ألف من الطلاب بالمرحلة الإعدادية، ينتظرون إعلان نتائج الجولة الأولى من العام الدراسي 2021-2022.