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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 لمتابعة أناشيد برامج الاطفال بجوة HD في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 ، تعد قناة طيور الجنة الفضائية من أفضل قنوات محتوى الطفل في العالم العربي، وتتعدد برامج القناة في جلب المتعة والفائدة للطفل العربي، بجانب برامج التسلية والترفيه، كما أنها تقوم على بث مواضيع تعتمد على بناء أسس التربية الصحيحة للطفل، وبما يتوافق مع التعاليم الإسلامية والأخلاقية، لذلك يبحث عنها أولياء الأمور لمعرفة التردد، وفي موضوعنا سنتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على جميع الأقمار.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022
تم تحديث تردد قناة طيور الجنة خلال الأيام القليلة الماضية، ويبث على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، وقد جاء التردد كالتالي :
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القمر
|11258
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
تردد قناة طيور الجنة على القمر الفضائي هوت بيرد :
|القمر الصناعي
|هوت بيرد
|تردد القمر
|11073
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
تردد قناة طيور الجنة على القمر الفضائي عرب سات :
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القمر
|11310
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|3000
منشدين قناة طيور الجنة الفضائية
يشارك في قناة طيور الجنة الفضائية نخبة متميزة من المنشدين، حيث مواضيعهم وإنشادهم عن التربية السليمة والأخلاقية وحب الوطن والمتعة والمرح، ومنشدين القناة هم :
- المنشدة جنى مقداد.
- المنشد الوليد مقداد.
- المنشدة رغد الوزان.
- المنشد براء العويد.
- المنشد عمر الصعيدي.
- المنشد محمد بشار
- المنشد المعتصم بالله مقداد
- المنشد خالد مقداد
- المنشدة لين الصعيدي.
- المنشدة ديمة بشار.
- المنشد مصطفى العزاوي.
قناة طيور الجنة الجديدة
استحوذت القناة على حب الملايين من الأطفال في شتى أنحاء الوطن العربي، وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي، ومواضيع التعاليم الدينية والحياتية بطريقة مبسطة وممتعة تصل إلى وجدانهم، حيث يراها أولياء الأمور محتوى آمن يمكنهم من ترك أطفالهم طوال اليوم أمام القناة بدون قلق أو خوف مما تقدمه القناة، حيث تضع إدارة القناة رقابة مستمرة على كل ما يقدم من خلال الشاشة، حيث تحرص دائماً على تقديم برامج وأغاني تناسب جميع الفئات العمرية، وتقديم الجانب التوعوي في ترفيه ومتعة لا يمل منها الأطفال، ونجحت القناة خلال السنوات الماضية على كسب ثقة أولياء الأمور نظراً لما تقدمه القناة للأطفال وجودة وفعالية المحتوى.
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