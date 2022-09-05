نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا فقط”.. رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني جميع محافظات العراق مباشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني جميع محافظات العراق من بين أكثر الأشياء التي يبحث عنها الطلاب وأولياء أمورهم خلال هذه الفترة، حيث يرغب الكثيرون في الوصول إلى نتائج الصف السادس الابتدائي بالاسم والرقم الامتحاني من خلال المواقع الرسمية وعلى رأسها موقع وزارة التربية العراقية والتي قالت بأن النتائج ستكون متاحة بشكل متتابع لكل محافظة على حدة خلال الساعات الجارية.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022

أكدت التقارير الإعلامية نقلًا عن مسؤولين في وزارة التربية العراقية بأن هناك العديد من النتائج لطلاب الصف السادس الابتدائي التي ظهرت بالفعل في عدد من المحافظات ويمكن الآن الحصول عليها من خلال زيارة موقع وزارة التربية العراقية عبر شبكة الإنترنت باستخدام الرقم الامتحاني لكل طالب على حدة.

وقد جاءت خطوات استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 من خلال موقع الوزارة على هذا النحو التالي:

في البداية توجه نحو موقع وزارة التربية العراقية.

سجل دخولك من خلال صفحة خدمات الطلاب وبعد ذلك اضغط على النتائج.

اختر نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني.

اكتب بيانات الطالب في المكان المخصص لذلك.

تأكد من كتابة كل البيانات بشكل صحيح وخاصة الرقم الامتحاني.

اضغط على عرض النتيجة.

انتظر قليلًا لحين ظهور النتيجة والإطلاع على جميع درجات الطالب أو الطالبة في مرحلة السادس الابتدائي.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق 2022

هناك العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان ولي الأمر والطالب في هذه الفترة، ولكن يأتي التساؤل الأهم وهو كيف يمكن أن أصل إلى نتيجة السادس الابتدائي 2022 بالعراق لجميع المحافظات بالرقم الامتحاني فقط، وقد أجابت مصادر مسؤولة بالوزارة عن هذا التساؤل وقد جاءت بأن الحصول على النتيجة سيكون من خلال موقع وزارة التربية العراقية فقط، والذي يمكن زيارته من خلال الضغط على الرابط التالي: “من هنا”.

وبحسب تقارير صحفية فإن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني متوفرة على عدة مواقع أخرى تابعة لوزارة التربية منها موقع ناجح وموقع نتائجنا، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب وعلى أولياء أمورهم في جميع المحافظات العراقية خلال هذه الفترة.