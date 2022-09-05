زلزال قوي يهز إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 10:27 صباحاً - قال مركز شبكات الزلازل بالصين إن زلزالا قوته 6.8 درجة هز منطقة جبلية غربي إقليم سيتشوان بعد ظهر يوم الإثنين.

وأضاف أن مركز الزلزال كان في بلدة لودينج على بعد 180 كيلومترا جنوب غربي تشنجدو عاصمة سيتشوان وأن الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترا.

وكتب سكان في مناطق بعيدة مثل تشانجشا وشيان على الإنترنت إنهم شعروا بالزلزال.

وقال المركز إنه بعد دقائق، ضرب زلزال ثان بقوة 4.2 درجة مدينة يان بالقرب من لودينغ.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الان.

وفي عام 2013، تعرضت يان لزلزال قوي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف.