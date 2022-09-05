السماح لثلاث سفن محملة بالحبوب بمغادرة موانئ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المركز، إنه "سمح بالإفراج عن ثلاث سفن تحمل ما مجموعه 49250 طنا من الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى كجزء من مبادرة البحر الأسود للحبوب (اتفاقية الغذاء)".

واعتبارًا من 4 سبتمبر الجارى، بلغ إجمالى حمولة الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى المصدرة من ثلاث موانئ أوكرانية (أوديسا وتشورنومورسك ويوجني، ما يقارب 2076280 طنًا، وفقًا لتقارير مركز التنسيق المشترك ضمن صفقة الغذاء، حيث يُسمح حاليًا بـ 187 رحلة منها (100 رحلة باتجاه الموانئ الأوكرانية و87 انطلاقا من هذه الموانئ).