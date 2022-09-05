هزة أرضية فى السعودية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، قال طارق أبا الخيل، المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية فى المملكة، إن "الهزة الأرضية التى ضربت منطقة الباحة خفيفة جدا".
وأشار أبا الخيل إلى أنه "فى العادة لا يتم الحديث عن هكذا نوع من الهزات الأرضية، لكن ولقربها من سطح الأرض، وشعور السكان بها، تم الإعلان عنها"، موضحًا أنها "كانت بقوة 1.95 درجة على مقياس ريختر".
وأوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، أن "المملكة السعودية على صفيحة تباعدية، وليست تصادمية، لذلك نرى بأن الهزات الأرضية جميعها خفيفة".
وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أعلنت يوم الأربعاء الماضى، أنها رصدت هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، جنوب غرب الباحة.
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