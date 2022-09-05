عاجل- تفجير قرب السفارة الروسية فى كابول

جدة - نرمين السيد - وكانت أفغانستان قد شهدت منذ يومين، انفجارا طال أحد أكبر المساجد فى مدينة هرات بغرب البلاد، أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 45 آخرين على الأقل.

وحدث الانفجار فى مسجد جازارجاه، وهو أحد المساجد الرئيسية فى هرات، وظهرت الجثث ملطخة بالدماء منتشرة حول المسجد.