عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية فى ساحاته وباحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة "هيكلهم".

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومى الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه.