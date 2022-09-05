عاجل- مقتل اثنين من موظفى السفارة الروسية فى تفجير كابول

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأفغانية، قد أعلنت اليوم الإثنين، وقوع تفجير قرب السفارة الروسية فى العاصمة كابول، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

يشار إلى أن أفغانستان قد شهدت منذ يومين، انفجارا طال أحد أكبر المساجد فى مدينة هرات بغرب البلاد، أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 45 آخرين على الأقل.

وحدث الانفجار فى مسجد جازارجاه، وهو أحد المساجد الرئيسية فى هرات، وظهرت الجثث ملطخة بالدماء منتشرة حول المسجد.