ارتفاع سعر الغاز فى أوروبا 30% بعد توقف الإمدادات الروسية

جدة - نرمين السيد - ارتفع سعر الغاز فى أوروبا، اليوم الأحد، بنسبة 30% فى بورصة ICE للعقود الآجلة، ليقفز إلى 2900 دولار، وذلك فى أعقاب إعلان مجموعة "غازبروم" الروسية وقف إمدادات الغاز تمامًا عبر خط أنابيب نورد ستريم منذ يوم الجمعة الماضى.





وحسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس"، فقد ارتفع سعر الغاز فى بورصة ICE للعقود الآجلة إلى 2855 دولارًا لكل ألف متر مكعب، منذ بداية التداول اليوم الإثنين، بينما أغلق التداول يوم الجمعة عند 2213 دولارًا. وكانت شركة غازبروم أعلنت يوم الجمعة الماضى، أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم، وكان من المقرر استئنافها يوم السبت، إلا أنها توقفت بالكامل بسبب عملية صيانة، لأجل إصلاح توربين فى خط الأنابيب الأساسى لإمداد أوروبا بالوقود الأزرق. بينما اعتبرت شركة "سيمنز إينرجى" المصنعة للتوربين، أن هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.

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