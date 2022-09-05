العالم اليوم - أسهم اليابان تهبط للجلسة الرابعة متأثرة بتراجع وول ستريت

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تهبط للجلسة الرابعة متأثرة بتراجع وول ستريت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 10:20 صباحاً - انخفض المتوسط نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الاثنين، مقتفيا أثر أداء وول ستريت الضعيف في الأسبوع الماضي، وسط غياب مؤشرات على تحرك السوق بسبب عطلة في السوق الأميركية.

وانخفض المؤشر نيكي 0.11 بالمئة ليغلق عند 27619.61 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1928.79 نقطة.

وأنهت الأسهم الأميركية أسبوع التداول على انخفاض يوم الجمعة، حيث تخلت عن المكاسب المبكرة التي حققتها بدعم تقرير الوظائف، وسط مخاوف بشأن أزمة الغاز الأوروبية.

وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز "لا توجد أي أحداث تحرك السوق وحجم التداول ضعيف للغاية".

وكان سهم فاست ريتيلينج للملابس أكبر الخاسرين على المؤشر الرئيسي، إذ تراجع بنسبة 1.24 بالمئة، حتى رغم ارتفاع مبيعات المتاجر لشهر أغسطس آب بنسبة 15 بالمئة تقريبا.

وتراجع سهم تيرومو لصناعة المعدات الطبية 0.25 بالمئة وسهم دينسو لقطع غيار السيارات بنسبة 2.07 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة، فزادت أسهم شركات التكرير والتنقيب 1.06 بالمئة و0.83 بالمئة على التوالي بعد أن قفزت أسعار النفط.