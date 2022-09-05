نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا| موعد مباراة ليفربول ونابولي الأربعاء 2022/09/07 هنا القناة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير ليفربول موعد مباراة ليفربول ونابولي في الجولة الأولى، من مباريات دوري أبطال أوربا 2023/2022 وتمني الجماهير النفس بضربة بداية قوية، عكس البداية الضعيفة في البريمرليج فبعد لعب ليفربول 6 مباريات لم يحصد سوى 9 نقاط فقط، جعلته يحتل المركز السابع بعد 3 تعادلات وفوزين وهزيمة، اللقاء لن يكون سهل على الريدز خاصة أنت أصحاب الأرض والجمهور نادي نابولي، يرغبون في احتلال قمة المجموعة الأولى التي تضم بجوار نابولي وليفربول، كلاً من أياكس أمستردام الهولندي ورينجرز الإسكتلندي، اللقاء المرتقب يستضيفه ملعب نابولي الذي يحمل أسم الأسطورة “ديجو أرماندو مارادونا” وفيما يلي تفاصيل المباراة.

موعد مباراة ليفربول ونابولي

19.00 : السابعة مساءً بالتوقيت العالمي.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت كلاً من دول، مصر، السودان، ليبيا.

22.00 : العاشرة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، الكويت، البحرين، قطر.

مباراة ليفربول ضد نابولي بدوري أبطال أوروبا

تاريخ مواجهات الريدز مع نابولي يشهد ندية كبيرة فقد لعب الفريقين قبل هذا اللقاء 5 مباريات جميعهم في دوري الأبطال كان الفوز من نصيب كل فريق في مباراتين، وحل التعادل في مباراة واحدة، سجل ليفربول 6 أهداف في شباك نابولي بينما استقبلت شباك الريدز 5 أهداف.

التشكيل المتوقع لليفربول ضد نابولي

حراسة المرمى “أليسون بيكر”.

خط الدفاع “أرنولد، فان دايك، جوميز، تيسيماكس”.

خط الوسط “اليوت، فابينيو،كارافاليو”.

خط الهجوم “محمد صلاح، نونيز، روبرتو فيرمينيو”.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 آرسنال 6 5 0 1 32 7:14 7 15 2 مانشستر سيتي 6 4 2 0 32 6:20 14 14 3 توتنهام هوتسبير 6 4 2 0 32 5:12 7 14 4 برايتون 6 4 1 1 32 5:11 6 13 5 مانشستر يونايتد 6 4 0 2 32 8:8 0 12 6 تشيلسي 6 3 1 2 32 9:8 -1 10 7 ليفربول 6 2 3 1 32 6:15 9 9 8 برينتفورد 6 2 3 1 32 9:15 6 9 9 ليدز يونايتد 6 2 2 2 32 10:10 0 8 10 فولهام 6 2 2 2 32 9:9 0 8 11 نيوكاسل يونايتد 6 1 4 1 32 6:7 1 7 12 ساوثهامتون 6 2 1 3 32 10:7 -3 7 13 بورنموث 6 2 1 3 32 18:5 -13 7 14 وولفرهامبتون 6 1 3 2 32 4:3 -1 6 15 كريستال بالاس 6 1 3 2 32 9:7 -2 6 16 إيفرتون 6 0 4 2 32 6:4 -2 4 17 أستون فيلا 6 1 1 4 32 10:5 -5 4 18 وست هام يونايتد 6 1 1 4 32 8:3 -5 4 19 نوتينغهام فورست 6 1 1 4 32 14:4 -10 4 20 ليستر سيتي 6 0 1 5 32 16:8 -8 1

القناة الناقلة ومعلق اللقاء

من المعروف أن قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا، وحتى الآن لم تعلن الباقة عن القناة الناقلة ومعلق اللقاء، وسنوافيكم بهما فور الإعلان عنهما من قبل إدارة قنوات بي إن فتابعونا.

أخبار نادي نابولي قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 نابولي 5 3 2 0 33 4:12 8 11 2 ميلان 5 3 2 0 33 5:10 5 11 3 أتالانتا 4 3 1 0 34 2:7 5 10 4 أودينيزي 5 3 1 1 33 5:9 4 10 5 روما 5 3 1 1 33 5:6 1 10 6 يوفنتوس 5 2 3 0 33 2:7 5 9 7 إنتر ميلان 5 3 0 2 33 8:11 3 9 8 لاتسيو 5 2 2 1 33 5:7 2 8 9 تورينو 4 2 1 1 34 5:5 0 7 10 فيورنتينا 5 1 3 1 33 4:4 0 6 11 ساسولو 5 1 3 1 33 5:3 -2 6 12 ساليرنيتانا 4 1 2 1 34 2:5 3 5 13 هيلاس فيرونا 5 1 2 2 33 9:6 -3 5 14 سبيزيا 5 1 2 2 33 9:5 -4 5 15 إمبولي 4 0 3 1 34 3:2 -1 3 16 بولونيا 5 0 3 2 33 8:5 -3 3 17 ليتشي 4 0 2 2 34 5:3 -2 2 18 سامبدوريا 5 0 2 3 33 9:2 -7 2 19 كريمونيسي 5 0 1 4 33 9:4 -5 1 20 مونزا 4 0 0 4 34 11:2 -9 0

يحتل فريق نابولي صدارة ترتيب الكاليتشيو برصيد 11 نقطة، بعد خمس جولات من بداية الدوري الإيطالي فقد حقق الفريق الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاءين سجل الفريق 12 هدف وتلقى 4 أهداف في شباكه، وهي بداية ؟ألأكثر من ممتازة ويأمل أن تكون بدايته في دوري الأبطال مثل الدوري ويحتل صدارة المجموعة الأولى.

موعد مباراة ليفربول ونابولي