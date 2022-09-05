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عمر شويل - جدة “صدور” رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني .. موقع وزارة التربية العراقية محافظة البصرة يتطلع عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء العراق وبشكل خاص في محافظة البصرة، الى التعرف على نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي 2022، وذلك لكي يتم الاطمئنان على النتائج التي حصل عليها الطلاب في امتحان الدور الثاني بعدما عجز الطلاب عن اجتياز امتحانات الدور الاول خلال الفترة الماضية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي2022 الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية العراقية محافظة البصرة.

استعلام نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

وقد اعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية عن قرار رسمي بخصوص موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 الدور الثاني، والتي أكدت على انه سوف يتم الاعلان عن نتيجة امتحانات الطلاب خلال الأيام المقبلة، على أن يتم ذلك بعدما يتم انتهاء لجان الكنترول العام بجميع محافظات الجمهورية العراقية في جميع المحافظات بشكل عام، وذلك بعدما يتم العمل على رصد درجات الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في الدور الأول في كشوف الأسماء، حيث يتم الاعلان عن اسماء الطلاب والنتائج الخاصة بهم الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022

وقد فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط الوزارة لكي يتم الحصول على نتيجة امتحانات الدور الثاني الصف السادس الابتدائي 2022، حيث يتم الاستعلام من خلال ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح، حيث تمر النتائج في هذا التوقيت بالمرحلة الاخيرة وهي مرحلة رصد النتائج بعدما يتم انهاء اعمال تصحيح الامتحانات.

استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

ويتم استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال اتباع الخطوات التالية.