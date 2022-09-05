سجل رغباتك الآن.. تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالمعاهد والجامعات

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عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور معرفة كافة الكليات والمعاهد لتنسيق المرحلة الثالثة خاصة بعد إتمام طلاب الدور الثاني كافة المواد التي لم يسبق لهم النجاح فيها، كما أنه يشمل الطلاب الذين يقل مجموعهم عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية، لذلك يكون كافة الطلاب شغفين للقيام بالتسجيل لمعرفة مصيرهم الدراسي والكلية أو المعهد الذي سوف يلتحقون به، لذلك حرصت وزارة التربية والتعليم على إعلان نتيجة الدور الثاني حتى يقوم كافة الطلاب بتسجيل رغباتهم في هذه المرحلة بكل سهولة ويسر، تابعونا من خلال المقال للتعرف على تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

يمكنك تسجيل رغباتك بكل سهولة من خلال عدة خطوات يمكن اتباعها حتى تسجيل رغبتك في الحصول على الجامعة أو المعهد المراد الحصول عليه، وذلك من خلال الآتي:

بدأ تنسيق المرحلة الثالثة يوم السبت الموافق 3 سبتمبر سوف ينتهي في 7 سبتمبر للشعبة العلمية والأدبية.

يبدأ التنسيق من مجموع 205 وذلك بنسبة 50 % فأعلى.

يشمل التنسيق طلاب الدور الثاني الذي تم الانتهاء من أداء الامتحانات في 30 أغسطس.

حرصت وزارة التربية والتعليم عن توفير رابط للتسجيل من خلاله.

يتم كتابة رقم الجلوس والمدرسة والمحافظة التابع لها.

تقوم بتسجيل كافة الرغبات التي ترغب فيها وطباعة ورقة الرغبات والاحتفاظ بها.

تنسيق كليات المرحلة الثالثة

حرصت وزارة التربية والتعليم على إتاحة العديد من الجامعات والمعاهد للمرحلة الثالثة والتي تتمثل في الآتي:

يتم الدخول على الرابط الذي وفرته وزارة التربية والتعليم عبر التابليت أو من خلال مكتب التنسيق.

يمكنك الالتحاق بكلية موسيقية حلوان.

كما تتوافر كلية تربية نوعية فنية عين شمس.

كما يمكنك التسجيل في تربية نوعية موسيقية عين شمس.

كلية تربية رياضية بنين المتواجدة في العريش.

كلية تربية نوعية فنية في الإسكندرية.

كلية تربية نوعية موسيقية المتواجدة في القاهرة.

كلية تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

كما تتوافر العديد من كليات الانتساب وكذلك المعاهد التي تتوفر لتنسيق المرحلة الثالثة.

في الختام فقد تعرفنا على تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد، كما تعرفنا على بعض الكليات المتوفرة في تنسيق المرحلة الثالثة.