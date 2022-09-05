نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الرخصة المهنية 1444 عبر موقع هيئة تقويم التدريب والتعليم وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الرخصة المهنية 1444، في الاونة الاخيرة قامت هيئة تقويم التدريب والتعليم بالاعلان عن اتاحتها خدمة التسجيل في الرخصة المهنية 1444 من خلال موقعها الالكتروني الرسمي للمعلمين والمعلمات، لذلك يقوم الكثير من الناس بالبحث عن رابط وكيفية التسجيل للحصول علي الرخصة وهذا ما سنقدمة لكم في السطور القادمة، وكانت الهيئمة قامت بالاعلان مؤخرا عن فتح باب التسجيل للمعلمين وكان هذا في التاسع والعشرون من شهر اغسطس الماضي لعام 2022 ومن المقرر ان يستمر التسجيل حتي اليوم الثامن من شهر اكتوبر المقبل لعام 2022، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرات التالية شروط الحصول علي الرخص المهنية بالاضافة الي مواعيد التسجيل للمعلمين والمعلمات وكيفية التسجيل الكترونيا.

شروط التسجيل في الرخصة المهنية 1444

اعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن اتاحتها لخدمة التسجيل في الرخصة المهنية 1444 الكترونيا لجميع المعلمين المعلمات، وتم فتح باب التسجيل بالفعل في الثامن وعشرون من شهر اغسطس الماضي، ولكن هناك العديد من الشروط التي اعلنت عنها الهيئة من خلال مواقعها الرسمية علي وسائل التواصل الاجتماعي والتي يجب اتباعها وتوافرها للتمكن من الحصول علي الرخصة المهنية، وتتمثل هذة الشروط في الاتي:

ضرورة الحصول علي مؤهل مناسب وفقا لما اعلنت عنه الجهات المختصة.

اتمام عدد من سنوات الخبرة في كل مستوي من مستويات الحصول علي الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

تحقيق الدرجة المطلوب في اختبارات المستوي ” الاختبار التخصصي والاختبار التربوي العام” .

يجب تقديم طلب الحصول علي الرخصة المهنية بعد نتيجة الاختبار بمدة تقل عن 12 شهر.

في حالة اجتياز المدة المحددة لتقديم الرخصة فمن الممكن ان يتوجب علي المتقدم اجتياز الاخبارات الخاصة بالرخصة مرة اخري.

خطوات التسجيل في الرخصة المهنية 1444

يجب اتباع الخطوات التالية للتمكن من التسجيل في الرخصة المهنية 1444من خلال موقع هيئة تقويم التدريب والتعليم الرسمي تابعو: