نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني الأن لجميع طلاب العراق على موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت أخيراً نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، في عدد من المحافظات العراقية التي تشمل محافظة بابل، كركوك، الرصافة، ذي قار، اربيل..، وغيرها، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التربية العراقية من خلال منشور رسمي لها عبر موقعها الفيسبوك، حيث أوضحت الوزارة عبر منشورها انه سبتم اعلان نتائج الدور الثاني الثالث متوسط لعام 2022 تباعا في مختلف المحافظات، وفقا لانتهاء فترة التصحيح والمراجعة وتدقيق الدرجات في كل محافظة على حدة، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

بمجرد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني في بعض المحافظات العراقية واقتراب ظهورها في باقي المحافظات الأخرى، وقد اشتدت عمليات البحث بشكل كبير عن رابط الاستعلام عن النتيحة، والتي أكدت الوزارة على تنشيطه خلال الفترة الماضية، وهو الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا التابع للوزارة، وذلك للتسهيل على الطلاب في عملية استخراج نتائجهم بشكل الكتروني بكل سهولة من المنزل، وقد أوضحت المؤشرات الخاصة بالنتائج في المحافظات التي ظهرت بها بالفعل إلى ارتفاع معدلات نجاح الطلاب، وهو ما يطمئن البقية بشكل كبير.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

كذلك تشمل طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، مجموعة من الخطوات البسيطة التي نوضحها لكم في التالي:

الخطوة الاولى عي زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مباشر، أو ال لوج إلى رابط موقع نتائجنا.

بشكل مباشر، أو ال لوج إلى رابط موقع نتائجنا. بعد ذلك يختار المستعلم ايقونة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني.

الخطوة التالية هي تحديد المحافظة العراقية المنتمي لها الطالب.

ثم الضغط على ايقونة تنزيل النتيجة.

سوف يتم تحميل كشوفات النتيجة بصيغة pdf

يقوم الطالب بالبحث عن اسمه ورقم الجلوس لتظهر نتيجته بالدرجات.

في حالة إذا لم تظهر النتيجة في المحافظة التابع لها الطالب سوف تظهر أمامه كلمة قيد التنزيل وكل ما يجب غلى الطالب فعله في هذه الحالة هو الانتظار بعض لوقت حتى رفع نتيجته عبر الموقع.