نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظيفة وإقامة كافة في الإمارات بمرتبات ولا في الأحلام بـ7 شروط بسيطة للراغبين في السفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من المواطنين يبحثوا في العديد من دول العالم عن وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت وجهة للعديد من الشباب الطموحين الذين يحلمون بوظيفة مرموقة براتب رائع، في الآونة الأخيرة وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة عددًا من الشروط لإدخال تصريح إقامة عمل افتراضي، هو الأول من نوعه في المنطقة،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

تصريحات وزير القوى العامله

تلقى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالوزارة بالسفارة المصرية بالإمارات، يفيد بأن حكومة الإمارات قد أنشأت أول تصريح إقامة عمل افتراضي من نوعه في المنطقة، الذي يمكّن الأجنبي لدخول دولة الإمارات على كفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة قابلة للتجديد، ممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والأحكام الصادرة بالتأشيرة.

وظيفة وإقامة كاملة في دوله الإمارات العربيه

اضاف التقرير إلى أن هذا التوجه سيسهم في استقطاب العقول والمواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية للعمل عن بعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى،أشار التقرير إلى أنه من خلال برنامج العمل الافتراضي الذي أطلقته دبي، يمكن للعامل الانتقال من بلاده في الخارج للإقامة في دبي، مع الاستمرار في القيام بمهام عمله “عن بعد” مع الشركات التي يعمل بها والتي يقع مقرها الرئيسي خارج الإمارات، هذا وأن دولة الإمارات تعد من أفضل وأهم الدول العربية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص من أجل السفر إليها والحصول على وظائف مرموقة بها، كما أن الدولة توفر كافة سبل الدعم والتسهيلات التي لم تتكرر في أي دولة أخرى.

ماهى الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدم لوظيفة في دولة الإمارات

يستهدف هذا البرنامج الأفراد الأجانب بما في ذلك المهنيين من خارج الدولة ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الذين يستوفون معايير الانضمام إلى البرنامج في دبي.