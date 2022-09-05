نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2022 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، من اكثر الكلمات المستعملة في البحث في الفترة الاخيرة عبر محرك البحث جوجل هي تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية البشرية، وذلك بعد ان قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالاعلان عن اتاحتها لخدمة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لذوي الاعاقات الخاصة، وذلك بهدف اعانتهم علي ظروف معيشتهم خلال الظروف التي تمر بها البلاد والغلاء الزائد في الاسعار، وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من الميزات لذوي الاعاقات مثل الكشف في المستشفيات مجانا والاعفاء من الجمارك والرسوم الزائدة وغيرها، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نوافيكم بكافة التفاصيل حول بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفة التسجيل للاستفادة من مميزاتها.

تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

تتيح عملية تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات والميزات لاصحاب الاعاقة ومن ضمن هذة الميزات ” استحقاق معاشيين، ورفع اي رسوم جمارك عن سيارات ذوي الاعاقة، ورفع الضرائب عنهم بالاافة الي الكشف داخل المستشفيات الحكومية بخدمة كاملة دون دفع اي رسوم” وهناك الكثير من الميزات الاخري التي يمكنكم الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة الضمان الاجتماعي، وجدير بالذكر انه يمكنكم تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق زيارة موقع وزارة التضامن ثم القيام باختيار خانة الخدمات المتكاملة ثم القيام بادخال البيانات الخاصة بكم في خاناتها المحددة ومن ثم التمكن من التسجيل بكل سهلة ويسر الكترونيا.

خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكنكم الان الدخول الي موقع وزارة التضامن الاجتماعي والتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من ميزاتها، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

بادر بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

اختر خانة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2022.

قم بادخال البيانات المطلوبة منك في خاناتها من الاسم والرقم القومي والعديد من البيانات الاخري.

تأكد من البيانات التي قمت بادخالها ثم قم بالضغط علي زر الاستعلام.

بعد ارسال الطلب قم بمتابعتة من خلال زر الاستعلام حتي يتم الاعلان عن طلبك.

في حالة قبول الطلب يبدأ الكشف الطبي للتأكيد علي حالة القبول.

اجراءات التقرير الطبي للمتقدمين ذوي الإعاقات الخاصة

يستخرج الشخص المتقدم تقرير طبي تم استخراجه خلال الثلاث سنوات الماضية من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو مستشفيات الجيش والشرطة، أو المستشفيات الجامعية، على أن يوضح التقرير إعاقة الشحص المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ضمن الإعاقات الآتية: