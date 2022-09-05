الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث في هذا التوقيت للتعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 في العراق، من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتطلع عدد كبير من طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق الى التعرف على نتيجة الامتحانات التي قد انتهت خلال الفترة الأخيرة بناء على بعض الضوابط التي اكدت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

خرجت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم العراقية لتعلن موعد اعلان نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الثاني في العراق بجميع المحافظات 2022، حيث أكدت ان المحافظات المختلفة قد بدأت في اعلان النتائج خلال الأيام الأخيرة واحدة تلو الأخرى، بعدما يتم التأكد من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب وكذلك رصد النتائج والدرجات لجميع الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات الدور الأول.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022

وقد اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية انه يتم اعلان نتائج كافة طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع ان تكون نسب نجاح الطلاب على نحو مرتفع مقارنة بالمعدلات الخاصة بالسنوات الماضية، والتي تعلن عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، كما يتم إعلانها كذلك من خلال موقع نتائجنا الالكتروني المخصص لنتائج جميع الطلاب.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني 2022

يمكن ان يتم استخراج نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي الكترونيا، على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال اتباع الخطوات التالية.