زلزال عنيف يضرب الصين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية فى نسختها بالإنجليزية عن بيان المركز، أنه تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 29.59 درجة شمالا وخط طول 102.08 درجة شرقا وعلى عمق 16 كيلومترا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا بشرية أو تدمير فى المنشآت جراء الزلزال.