مصرع 8 أشخاص فى زلزال بـ أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال سهيل شاهين، أحد المسؤولين البارزين لدى طالبان أمس السبت، إن الكوارث الطبيعية تسببت فى أضرار للبنية التحتية والممتلكات تقدر بنحو مليارى دولار.

وتؤدى الكوارث إلى تفاقم الوضع السيء بالفعل فى البلاد، حيث ذكرت الأمم المتحدة أن حوالى 23 مليون شخص أو نصف سكان البلاد، يواجهون جوعا شديدا.