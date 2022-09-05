العالم اليوم - قتلى بزلزال هز أفغانستان.. مخاوف من سقوط المزيد

انتم الان تتابعون خبر قتلى بزلزال هز أفغانستان.. مخاوف من سقوط المزيد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 09:21 صباحاً - لقى 8 أشخاص على الأقل حتفهم بعدما ضرب زلزال شمال شرقي أفغانستان في وقت مبكر من صباح الاثنين، ونقلت وكالة أنباء رسمية عن مسؤول قوله إن عدد القتلى قد يرتفع.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجة وقع بالقرب من مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم كونار مولوي نجيب الله حنيف لوكالة أنباء باختر إن "زلزال ليل الأحد تسبب في خسائر مادية وبشرية في إقليم كونار"، مضيفا أن عدد الضحايا قد يرتفع.

وذكر المتحدث باسم وزارة الكوارث محمد نسيم حقاني أن التقارير الأولية تشير إلى أن عدد القتلى 6، فيما أصيب 9.

ولا تزال أفغانستان تعاني من عواقب زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص ودمر قرى في شرق البلاد في يونيو.