نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للمدارس في مختلف المحافظات والمديريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور مع إنتهاء موسم الامتحانات لكافة المراحل العمرية بالمدارس، والجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للمدارس، وذلك من أجل الاستعداد لبدء عام دراسي، وشراء مستلزمات دراسية، فقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ميعاد بدء العام الدراسي الجديد لجميع المدارس الرسمية، والمدارس الخاصة، ومدارس اللغات، وكذلك المعاهد، والجامعات الذي سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا هذا تابعونا.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للمدارس

تم تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للمدارس من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، أن بداية العام الدراسي الجديد 2023 يبدأ في يوم السبت الموافق واحد من شهر أكتوبر لعام 2022 بدلاً من يوم 24 من شهر سبتمبر لعام 2022، في المدارس، والجامعات، والمدارس الأزهرية، حيث قد قام قرار التأجيل من أجل أن تكون بداية المدارس الحكومية، مثل بداية المدارس بالتعليم الأزهري.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 بالأزهر

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أنه سوف يتم التنسيق بصورة دائمة مع وزارة التربية والتعليم بالمواعيد الدراسية سواء بدء العام الدراسي أو أجازة نصف العام، ونهايته من أجل أن تكون الدراسة بالتربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية موحدة لذلك يبدأ العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية في يوم واحد من شهر أكتوبر لعام 2022 ميلادية.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 بالجامعات

وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي عقب تحديد المجلس الأعلى للجامعات عن الخرائط الزمنية للعام الدراسي الجديد لعام 2022 – 2023 أنه سوف تبدأ الدراسة بالعام الدراسي الجديد أول شهر أكتوبر لعام 2022 حيث أن الدراسة سوف تستمر في الفصل الدراسي الأول لمدة حوالي 14 أسبوع، وتنتهي في اليوم الخامس من شهر يناير لعام 2023.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2023

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم التاسع من شهر يناير لعام 2023، كما تنتهي في يوم السادس والعشرين من شهر يناير لعام 2023، حيث تبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من يوم السبت اليوم الثامن والعشرين من شهر يناير لعام 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 من شهر فبراير لعام 2023.

وصرح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن صحة مايتم تداوله بشأن تخصيص يوم رياضي بشكل أسبوعي في جميع المدارس بكافة محافظات الجمهورية، وقال بأنه سوف يكون هناك يوم مخصص لممارسة الأنشطة المختلفة ، رياضية وثقافية وفنية ..إلخ، وذلك كل أسبوع وعلى أن يكون هناك تعاون مع مختلف الوزارات، وأضاف المصدر أن وزير التربية والتعليم، دكتور رضا حجازي، سيعلن تفاصيل اليوم الرياضي قبل فترة من بداية العام الدراسي الجديد.