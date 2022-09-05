نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف التأمينات الاجتماعية الجديدة 1444 وظائف إدارية وتقنية وهندسية طالع التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن فتح التقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية الجديدة 1444، والتي تم الإعلان عنها اليوم وحددت المؤسسة التخصصات المطلوبة وموعد التسجيل ورابط التقديم الإلكتروني، يأتي هذا الإعلان في ظل بحث الهيئات السعودية عن سد النواقص عندها من خلال التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب السعودي المتميز الباحث عن العمل، ودعت المؤسسة الشباب الراغب في التقديم الإلكتروني إرسال cv بالسيرة الذاتية والخبرات والمؤهلات التي يتمتع، بها عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة بداية من اليوم الإثنين، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الرابط وطريقة التقديم والتخصصات المطلوبة.

التخصصات المطلوبة في المؤسسة العامة للتأمينات

“الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيئية، إدارة المشاريع، العمليات الجودة، الموارد البشرية، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الإعلام، المالية، المحاسبة، بحوث العمليات، العلوم الأكتوارية”.

رابط تقديم وظائف التأمينات الاجتماعية

الدخول على الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية career.gosi.gov.sa.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة “اسم المستخدم وكلمة المرور” ثم الضغط على تسجيل الدخول.

تحديد الوظيفة المناسبة للمؤهل الدراسي والخبرات.

ملء أستمارة التقديم الإلكترونية ويجب تحري الدقة في البيانات المسجلة.

مراجعة البيانات للتأكد من دقتها ثم الضغط على تأكيد البيانات وإرسال الطلب.

الاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

فيديو يوضح التعويضات التي تقدمها المؤسسة لمشتركيها

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

هي مؤسسة حكومية مستقلة مالياً وإدارياً ثم تأسيسها عام 1969 ميلادياً يقع المقر الرئيسي لها في العاصمة السعودية الرياض، تعني بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية المعمول به في المملكة، من تحصيل أشتراكات من المشتركين، وصرف التعويضات المستحقة للمنتسبين إليها، وتهتم بتقديم الرعاية للعاملين سواء في القطاع العام أو الخاص والعاملين بنظام العقود ألمؤقتة والوظائف ألمؤقته.

تقديم وظائف التأمينات الاجتماعية والشروط المطلوبة