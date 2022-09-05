نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2022 موقع الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقبون طلاب الدور الثانى نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني، الأيام القادمة، وذلك بعدما تم الانتهاء من جميع الامتحانات، والتي بدأت منذ 20 من شهر أغسطس لعام 2022 ميلادية، حيث قد بلغ عدد طلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية لهذا العام نحو 61278 طالب، وطالبة الذين قد أنهوا الاختبارات، وينتظرون ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية تمهيدًا للمرحلة الثانية من تنسيق الأزهر لعام 2022، سنتعرف عن كافة المعلومات من خلال موقعنا هذا تابعوا معنا ليصلكم كل جديد.

نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، ورصد درجات الطلاب، حيث بعد ذلك يتم الإعلان عن النتيجة رسميًا من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك قبل اليوم العاشر من شهر سبتمبر الحالي، كما يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختبارات الثانوية الأزهرية الدور الثاني

بدأت اختبارات الثانوية الأزهرية الدور الثاني للشهادة الثانوية (علمي، وأدبي)، وأيضًا معهد العلوم الإسلامية في يوم السبت الموافق 20 من شهر أغسطس الماضي لعام 2022 ميلادية، وقد انتهت يوم 29 من شهر أغسطس الماضي، أما بالنسبة لاختبارات الدور الثاني للشهادة الإعدادية البعوث الإسلامية، فقد بدأت يوم السبت الموافق 20 من أغسطس، وانتهت يوم الخميس الموافق 25 من نفس الشهر، واختبارات الثانوية للبعوث الإسلامية الدور الثاني بدأت يوم السبت الموافق 30 من أغسطس لعام 2022 ميلادية، وانتهت يوم الأحد الموافق 28 من نفس شهر أغسطس لعام 2022.

تنسيق الأزهر لعام 2022

سوف يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الازهر المرحلة الثانية بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى، حيث تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة التي سيعلن عنها لبدء تسجيل الرغبات من خلال شبكة الإنترنت للمعلومات الدولية، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الازهرية الدور الثاني 2022، وايضًا الذين تخلفوا عن التقدم في الدور الأول، فقد تبدأ المرحلة الثالثة لتعديل الترشيح خلال الفترة التي سيعلن عنها من أجل بداية التقديم لتعديل الترشيح بالمرحلة الأولى، والثانية، وذلك للطلاب الذين رشحوا للكليات، ويرغبون في تعديل رغباتهم، وترشيحهم إلى كليات أخري في نسب الحد الأدنى، والتوزيع الجغرافي.

وتأتي بعد الإرشادات للطلاب عن تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2022، مراعاة إذا كان الطالب من شمال أو جنوب سيناء يتاح له التسجيل في التنسيق في واحدة من المنطقتين: (القاهرة أو الوجه البحري)، وعند دخوله إلى صفحة البيانات الأساسية لكتابة رغبات الالتحاق بالكليات، يجد المنطقة الرئيسية هي الوجه البحري، وعند الرغبة في التقديم في هذه المنطقة ينتقل إلى الخطوة التالية، أما إذا أراد تغيير المنطقة إلى القاهرة، فيختار من أسفل الجزء الخاص بالمنطقة «هل ترغب في تبديل المنطقة»، وسيقوم بتغيير المنطقة إلى القاهرة.