نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كليات ادبي” تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي وطريقة تسجيل الرغبات إلكترونياً عبر tansik.egypt.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي، أعلنت وزارة التعليم العاليفي بيان رسمي لها أنه تم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي، كما اعلنت عن الكليات المتاحة لتلك المرحلة، وجاء بالتزامن مع بدء تسجيل الرغبات اعلانوزير التعليم العالي لدكتور أيمن عاشور بقوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بتلك المؤسسات المُعتمدة، وفي سياق متصل أوضح د. عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإعلان عن قوائم الجامعات المعتمدة داخل مصر؛ يهدف في الأساس إلى توعية الطلاب بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة لأي من الكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون حصولها على التراخيص اللازمة من الوزارة، وبالتالي تمنح شهادات وهمية غير مُعادلة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي

وأضافت وزارة التعليم العالي قائمة بالكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي، وتشمل ما يلي:

كلية تربية موسيقية جامعة حلوان.

تربية فنية جامعة عين شمس، تربية نوعية موسيقية عين شمس.

كلية تربية رياضية بنين جامعة العريش.

كلية تربية نوعية فنية جامعة الإسكندرية.

كلية تربية رياضية بنين جامعة قناة السويس.

تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس.

كليو تربية شعبة تربية فنية جامعة السويس.

كلية تربية رياضية بنات الفيوم.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال طلبات الطلاب لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي بداية من أمس السبت 3 سبتمبر وحتى الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، وذلك بحد أدني 205 درجات للشعبتين العلميةوالأدبية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 .

وقد حددت الوزارة الطريقة المناسبة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتشمل الخطوات التالية:

أولا:يجب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانيا: يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الهاص به وكذلك الرقم التأكيدي

ثالثا: ستظهر كافة بيانات الطالب

رابعا: يجب الضغط على تأكيد البيانات.

خامساً يقوم الطالب بملء رغباته مع مراعاة ضوابط التوزيع الاقليمي والجغرافي.

ملحوظة.. في حالة وجود أي عراقيل يتم الاتصال فورا برقم 19468.

في الاونة الاخيرة أعلنت وزارة التعليم العالي بيان رسمي لها أنه تم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي، كما اعلنت عن الكليات المتاحة لتلك المرحلة، وجاء بالتزامن مع بدء تسجيل الرغبات اعلن وزير التعليم العالي لدكتور أيمن عاشور بقوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بتلك المؤسسات المُعتمدة.

بعد ان انتهي طلاب الثانوية العامة للمرحلتين الاولي والثانية من تسجيل رغبات الكليات الخاصة بهم وتم الاعلان عن نتيجة التنسيق للمرحلتين، انتاب جميع طلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية المرحلة الثالثة القلق حول عد توافر اماكن للتسجيل لهم بالكليات والمعاهد، ولكن علي العكس تماما اعلنت الوزارة عن توافر مايقرب من 36 معهد وكلية للطلاب منهمهم معاهد اللغات والترجمة وكليات الحقوق موجة انتساب والعديد من الاماكن الشاغرة المميزة الاخري.