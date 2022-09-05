نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. “مرحلة 3” تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي المُعلن رسمياً من وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي، بدأ طلاب الثانوية العانة اليوم في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي، والتي من المقرر أن تمتد لمدة 7 أيام، وذلك بحد أدنى 205 لكافة الشعب أي تتضمن تلك المرحلة الطلاب الحاصلين على حد أدنى 50% أو أكثر بنتيجة الثانوية العامة 2022.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي

ومع بداية تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي وعلمي ننشر لكم رابط وخطوات تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات المتاحة ضمن تنسيق تلك المرحلة، إذ يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، أما عن خطوات تسجيل الرغبات، فلابد أن يتبع الطالب الخطوات التالية:

يحدد الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج عبر الموقع والتي تم استحداثها مؤخراً للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

ومن ثم يختار الطالب التخصص الذي يرغب في الالتحاق به في الكليات التي تظهر له بقائمة الكليات المسموح له بها وفقا لمجموعه ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 مرتبة في مجموعات.

لابد أن يختار الطالب الكليات المتاحة له في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار من الكليات الموجودة في النطاق التالي له.

كما يمكن الانتقال بين تخصص وأخر، ولكن بشرط استيفاء كافة الشروط الموضحة.

كذلك يجب مراجعة الشعب ولأقسام التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها

بعد أن ينتهي الطالب من إدخال كافة الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 يمكنه طباعتها والاحتفاظ بها.

تعديل رغبات الطالب بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي

يجب العلم أنه إذا قام الطالب بتعديل رغباته في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبى أو علمي عدة مرات سيحفظ الحاسب أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لذلك، ومن الجدير بالذكر أنه كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فتح موقع الالكتروني للتنسيق امام بقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية وكذلك المتخلفين عن التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية، و الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك بداية من اليوم السبت الموافق 3/9/2022 و حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022، تابعونا من خلال هذا الموضوع نوافيكم بكل جديد حول التنسيقات وموعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ادبي .

من الجدير بالذكر انه يجب علي الطالب تحديد الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها حسب اولوياتة عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج عبر الموقع والتي تم استحداثها مؤخراً للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب، ولذلك يرغب العديد من الطلاب في تحويل الاغتراب او تقليل الاغتراب للتحويل الي كلية تتناسب مع رغباتة ومجموعة او التحويل الي مكان اقرب، وقد قدمنا لكم رابط وكيفية تقليل الاغتراب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

بعد ان تم الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي والثانية لطلاب الثانوية العامة 2022، كان يرتاب جميع الطلاب المتبقيين لتسيق المرحلة الثالثة القلق خوفا من عدم توافر اي كليات ومعاهد للالتحاق بها، ولكن علي العكس توفر لجميع الطلاب اماكن شاغرة بالكثير من المعاهد والكليات منها معاهد اللغات والترجمة وكليات التربية والرياضية والعديد من الجامعات والمعاهد المتميزة الاخري،

يمكن لجميع الطلاب المتقدمون في تنسيق المرحلة الثالثة الشعبة الادبية والشعب العلمية تسجيل رغباتهم التي تصل حتي ال 75 رغبة من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لـ تنسيق المرحلة الثالثة لـ تنسيق الكليات 2022 عبر رابط موقع التنسيق الالكتروني التابع للوزارة وذلك للالتحاق بـ كليات المرحلة الثالثة 2022 أدبى من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة ادبي

اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توافر مايقرب من حوالي 36 معاهد وكليات لطلاب المرحلة الثالثة واغلب الاماكن الشاغرة بجامعات وكليات متميزة، ولكن يتوجب علي الطلاب تسجيل رغبتهم بناء علي اولوياتهم والتوزيع الجغرافي حتي لا يضطر الطالب فيما بعد للاندراج في عملية تقليل الاغتراب، تابعونا نوافيكم بكل جيدد عن جميع الكليات والمعاهد المتاحة للتنسيق الالكتروني 2022.