العالم اليوم - بعد صفعة مان يونايتد.. أرتيتا يتحدث عن "الشجاعة"

انتم الان تتابعون خبر بعد صفعة مان يونايتد.. أرتيتا يتحدث عن "الشجاعة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 08:16 صباحاً - أبدى ميكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، خيبة أمله بعد هزيمة فريقه أمام مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) على ملعب أولد ترافورد الأحد.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لم نفز بالمباراة، رغم أنها كانت في متناولنا، لم نفز بها لأننا افتقرنا إلى بعض الانضباط في لحظات معينة للدفاع عن أفعال معينة. أعتقد أننا لم نمتلك القوة الكافية أمام مرمى الخصم".

وأضاف: "قلت للاعبين في الشوط الأول إننا قادرون على الفوز بالمباراة إذا لعبنا بمزيد من الشجاعة. تمكنا من تعديل النتيجة بهدف لمثله وكان يجب أن نضيف الثاني أو الثالث".

وتابع: "لقد لعبنا فترات جيدة، كنا فيها مسيطرين تماما على المباراة. صنعنا الفرصة تلو الفرصة ولكننا لم نحسم المباراة. سنحت لهم 3 فرص سجلوا منها 3 أهداف، فيما أتيحت لنا فرص عديدة للتسجيل ولكن لم نسجل ما يكفي".

رغم هزيمته الأولى هذا الموسم، لا يزال أرسنال متربعا على صدارة ترتيب البريميرليغ برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الوصيف وتوتنهام الذي يحتل المركز الثالث.