نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Here تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول في الجامعات والكليات والمعاهد المُتاحة للطلاب عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني والمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٢ حيث ينتابهم حالة من القلق والخوف ولكن قامت وزارة التعليم العالي بالتصريح عن أنه توجد الكثير من الكليات والمعاهد للطلاب والطالبات في المرحلة الثالثة من التنسيق لعام 2022، ولقد قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٢ وهو ببداية من يوم ١ سبتمبر حتى يوم ٧ سبتمبر ولقد أعلنت أن الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٢ هو ٢٠٥ درجة وذلك بمجموع 50٪، وسوف يقوم الطلاب والطالبات باتباع الخطوات من أجل التسجيل إلكترونيا وذلك للتسهيل على الطلاب والطالبات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يستطيع الطلاب والطالبات البدء في تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة ٢٠٢٢ عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات على الإنترنت.

ثانيا يقوم الطالب بإدخال الرقم السري الخاص به في الخانة المخصصة له.

ثالثا يقوم الطالب بكتابة اسمه ورقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة له.

رابعا يقوم الطالب بكتابة الرغبات بالترتيب ويجب أن يراعي الموقع الجغرافي والإقليمي الخاص به أثناء التسجيل.

خامسا يقوم الطالب بالضغط على تسجيل ولكن يجب أن يقوم بمراجعة البيانات قبل ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الجامعات والمعاهد التي يستطيع الطلاب والطالبات كتابتها في التنسيق والالتحاق بها وذلك ما أكده وزير التعليم العالي في لقائه الصحفي الأخير.

الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة 2022

لقد قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن أن هناك الكثير من الجامعات والمعاهد المتاحة للقسمين الأدبي والعلمي ومن تلك الجامعات ما يأتي:

القسم العلمي:

كلية الحقوق انتساب.

كلية التربية الرياضية.

كلية التربية النوعية.

كلية التربية الموسيقية.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

كلية الخدمة الاجتماعية انتساب.

كلية التربية بأسوان.

القسم الأدبي:

كلية التربية الفنية.

كلية التربية الرياضية بنين في العريش.

كلية التربية الرياضية.

كلية التربية النوعية الموسيقية.

كلية التربية النوعية الموسيقية في العريش.

كلية التربية النوعية الفنية عين شمس.

كلية التربية النوعية الموسيقية عين شمس.

ينتظر طلاب المرحلة الأخير من التنسيق وهي المرحلة الثالثة مؤشرات تلك المرحلة من القدرة على الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع طبيعة مجموعهم، ومن الجدير بالذكر أن تلك المرحلة تضم الكثير من الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ولذلك من المنتظر انخفاض معدل تلك المرحلة إلى ما يصل لـ 50%.