نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يتابع أهم المعلومات حولها مختلف الطلبة والطالبات، حيث أن الكثير من الطلاب على مستوى مختلف محافظات لا يزالون في انتظار بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة، وعلى كل طالب وطالبة أن يقوموا بكل الخطوات الأساسية للتسجيل بالمرحلة الثالثة، وهذا ما سيتم بشكل إلكتروني عن طريق موقع مكتب التنسيق بالشبكة العنكبوتية، وفيما يلي البيان الكامل حول كيفية التسجيل واتباع الخطوات الأساسية لملأ الرغبات الخاصة بكل طالب وطالبة.

درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

كل الطلاب من الحاصلين على مجموع كلي بالثانوية العامة مائتين وخمسة 205 درجة أي ما يعادل خمسين 50 في المائة من حقه أن يقوم بكل الخطوات الأساسية للتسجيل بالمرحلة الثالثة على لموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق، مع الالتزام بتوفير كل البيانات بمنتهى الدقة، وذلك كي يتم ترشيح الطالب للجامعة المناسبة، وفق ما يتوفر من الأماكن الشاغرة بكل جامعة ووفق ما تحتاج من أعداد الطلاب

طريقة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة2022

صرح رئيس القطاع بوزارة التربية والتعليم بأن التسجيل سيتم إلكترونيا مع ضرورة الالتزام بخطوات تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة2022 والتي لا بد من تنفيذها بالكامل وبشكل صحيح على الموقع الخاص بالتنسيق، وأهمها ما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون بزيارة الموقع الرسمي بالتنسيق عبر الرابط المباشر الخاص به.

لا بد من ملأ البيانات بالقسم المخصص لها مع ملأ الخانات بشكل دقيق.

التأكد من الرقم السري الخاص بك قبل إرسال النموذج الخاص بالبيانات.

بدء التسجيل للرغبات في الصفحة التالية.

لا بد من ملأ عدد الرغبات وهو خمسة وسبعين رغبة.

من المهم إتمام تسجيل الرغبات بكل دقة، ومراجعتها قبل نقر زر تأكيد.

من الأمور الضرورية لكل الطلبة قراءة مختلف التعليمات المنشورة على موقع مكتب التنسيق.

متابعة الموقع الخاص بمكتب التنسيق، وذلك حتى تظهر النتيجة.

عدد طلاب المرحلة الثالثة 2022

فقد يصل عدد الطلبة والطالبات بالقسم العلمي من المقدمين خلال الآونة القادمة بتنسيق المرحلة الثانية سبعة وثلاثين ألف طالب وطالبة، بينما يصل عدد طلاب وطالبات الشعبة الأدبي من المتقدمين للمرحلة الثالثة عددهم تسعة وعشرين طالب وطالبة.