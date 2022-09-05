نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول بالعراق من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ الاهتمام يتزايد ويرتفع إلى حد كبير حول رابط نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول بالعراق، حيث تم تصحيح أكثر من كافة أوراق اختبار الطلاب كما سارت عملية الامتحانات في جميع محافظات العراق بصورة ممتازة، وتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الأول بالفعل، كما تسعى وزارة التربية والتعليم العراقية لتوفير رابط ظهور النتائج لتسهيل على الطلاب معرفة نتائج السادس الاعدادي 2022 جميع الأقسام.

رابط استعلام نتائج الصف السادس الاعدادي 2022

بدأت التساؤلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن رابط استعلام نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور أول، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات، وكان من المنتظر إعلان النتائج إلكترونياً خلال الأيام الماضية، وقد ظهرت بالفعل كي يسمح لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق ادخال رقم المقعد الامتحاني الخاص بكل طالب، مما يسهل على الطلاب عدم الحاجة لزيارة المؤسسات التعليمية أو المدرسة التابع لها الطالب،كما أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية بعدم القلق وذلك لارتفاع نسبة النجاح.

للاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي دور أول 2022 قد تم تفعيل رابط النتيجة كي يكون مفعل أمام الطلاب والطالبات عن طريق موقع وزارة التربية العراقية حيث تم إعلان نتيجة جميع طلاب الصف السادس الاعدادي خلال أيام قليلة ماضية، كما عقد مؤخراً اختبارات الصف السادس الاعدادي بالعراق حيث استغرق نحو أسبوعين عندما بدأت اختبارات تلك المرحلة بداية من يوم 20 يوليو وظلت حتى صباح اليوم التاسع من شهر أغسطس.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي

يباشر الكثير من طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي في جميع المحافظات العراقية، حيث من المقرر نشر إمكانية الاستعلام عن النتائج على النحو التالي:

أول خطوة: فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

الخطوة الثانية: ثم اختار أيقونة الاستعلام عن نتائح الصف السادس الإعدادي.

الخطوة الثالثة: وعليك بتحديد الدور الأول.

الخطوة الرابعة: كتابة الاسم الرباعي للطالب في المكان المخصص لها.

الخطوة الخامسة: كتابة الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب في الأيقونة المخصصة له.

الخطوة السادسة: كتابة المحافظة التابع لها الطالب

الخطوة النهائية: قم بالضغط على أيقونة الاستعلام وعرض النتائج وسوف تصل النتيجة أمامك على الفور.

حرصت الوزارة على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع الطلاب خلال أداء امتحاناتهم بالصف السادس الإعدادي في العراق، ومن الجدير بالذكر أنه تم إعلان النتائج بشكل إلكتروني مما يمكن الطلاب من الاستعلام الإلكتروني بالرقم الامتحاني بسهولة من خلال المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية، بدلاً من أن يتكدسوا ويذهبوا إلى المؤسسات التعليمية في زحام.