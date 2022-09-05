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عمر شويل - جدة نتائجنا السادس الابتدائي الدور الثاني للعام 2022 التي يتم الإعلان عنها خلال اليومين الحليين، حيث بدأت نتائج الطلاب عبر المنصات التعليمية للنتائج وشبكات الاخبار والانباء العراقية في خلال يومي السبت والأحد الجاريين، على أن يتم إعلان النتائج في المحافظات بشكل متتابع حسب انتهاء كل محافظة من رفع النتائج رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وتقوم الخدمات الإلكترونية للوزارة بنشر النتائج على أن يكون على الطالب التثبت والحصول علي النتيجة ورقيا من خلال المدرسة التابع لها.

هل نتائج السادس تنشر بشكل مركزي

أكدت شبكات الاخبار العراقية نشر نتائج الطلاب تدريجيا بشكل غير مركزي، حسب ما يتم انتهاء كل مدارس المحافظة من مراجعة ورصد ورفع درجات الطلاب، وقد أعلنت أكثر من عشرة محافظات نزول نتائج الدور الثاني فيها بينما يتبقى عدد من المحافظات تنشر أرقام الطلاب للدر الثاني اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022.

“البصرة ونينوى” نتائجنا السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 حسب شبكة الناصرية نيوز Epedu.Gov.iq

بدأت المدارس الحكومية بالقطاع لعام تنزيل نتائج الطلاب بشكل متتابع اليوم عبر موقع وزارة التربية والتعليم والمواقع الغير رسمية، حيث تقوم المواقع غير الحكومية بنشر قوائم أسماء الطلاب في كل محافظة بالدرجات وبدرجة النجاح أو الرسوب، وذلك مثل موقع النجاح التعليمي وموقع نتائجنا MaLzamna.

هل يتم الحصول على درجات المساعدة في الدور الثاني

تقوم لجان لتصحيح بتوضيح حصول الطلاب الحاصلين على درجات 45 من 100 درجة على الدرجات الخمس التي يقرها القانون للطالب الراسب باقل من 50 درجة، وتوجد مطالبات من الطلاب بشمول الدرجات الحرجة بخمسة درجات أخرى، ليحصل الطالب الحاصل على 40 درجة على الدرجات التي تؤهله لدرجة النجاح، إلا أن الوزارة أكدت الحصول على خمس درجات فقط.

المحافظات التي رفعت نتائج السادس الابتدائي فيها (الدور الثاني) تحديث الثامنة صباحا بتوقيت بغداد

نتائج الدور الثاني محافظة بابل (تم التنزيل)

نتائج السادس الابتدائي محافظة بغداد (تم التنزيل).

الدور الثاني محافظة الكرخ الأولى (تم النزول).

نتائج السادس محافظة الكرخ الثانية (تم النزول).

نتائج الطلاب محافظة الكرخ الثالثة (تم النزول).

نتيجة الطلاب محافظة الرصافة الأولى (تم النزول).

الدور الثاني محافظة الرصافة الثانية (تم التنزيل).

نتائج الطلاب محافظة الرصافة الثالثة (تم النزول).

نتيجة الطلاب محافظة كركوك (متوفرة الان).

الدور الثاني محافظة نينوى (متوفرة).

نتيجة الطالب محافظة كربلاء (متوفرة الان).

محافظة ذي قار (تم النزول).

نتائج الطلاب محافظة ذي قار (متوفرة الان).

محافظة صلاح الدين (تم النزول).

نتيجة الدور الثاني محافظة النجف (تم النزول).

نتائج الطالب محافظة الديوانية (تم النزول).

محافظة واسط (تم التنزيل)

نتائج الطلاب محافظة ميسان (تم النزول).

نتائج الطالب محافظة المثني (تنزل اليوم)

نتيجة الدور الثاني محافظة دهوك (تنزل اليوم).

نتائج السادس الابتدائي محافظة البصرة (في انتظار النزول).

طريقة استخراج نتائج الطلاب

يتم الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب. يقوم صاحب الطلب بإدخال رمز التحقق. تفتح الصفحة الرئيسية. يقوم الطالب بالتوجه للخدمات الإلكترونية. يقوم بإدخال رقم المقعد ثم الاستعلام عن النتائج. كما يمكن الدخول على المواقع غير الرسمية (النجاح – Malzamna).

“البصرة ونينوى” نتائجنا السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 حسب شبكة الناصرية نيوز Epedu.Gov.iq والتي يتم الإعلان عنها اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 عبر رابط وزارة التربية والتعليم لعراقي، وأيضا موقع نتائجنا الغير رسمي وكذلك موقع النجاح، ويتم الإعلان عن النتائج باسم المدرسة ورقم المقعد للطالب، على أن يتم نزول لنتائج عبر ملف بي دي اف وتكون دقيقة بنسبة كبيرة إلا أن نتائج موقع الوزارة أكثر دقة.