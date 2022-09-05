نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر tansik.digital.gov.eg موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ أمس السبت 3 سبتمبر 2022 تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة بمصر على موقع تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات، وللمتخلفين عن تسجيل رغباتهم من المرحلتين الأولى والثانية والمستنفذين، وتستمر المرحلة الثالثة حتى يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، وتستهدف الطلاب والطالبات الحاصلين على حد أدني 205 درجة من الطلاب الناجحين المتبقيين أو طلاب الدور الثاني للثانوية العامة.

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يسجل الطلاب رغبات تنسيق المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الالكتروني على «شبكة الانترنت»، وجدير بالذكر ان الحد الأدنى للتسجيل لطلاب الثانوية العامة 205 درجة لكل الشعب لطلاب الدور الأول، والطلاب والطالبات المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، والطلاب الناجين في الدور الثاني.

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة

يسجل الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني والذي يتيح لهم 75 رغبة، وتعد خدمة تسجيل الرغبات مجانية ومتاحة للجمهور على الموقع، ويتم تسجيل الرغبات كالآتي :

الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.

ادخال رقم الجلوس بالشهادة والرقم السري.

عند ظهور بيانات الطالب يتم الضغط على الخطوة التالية للتأكيد.

تظهر نافذة تسجيل وتعديل الرغبات والتي تحتوي على 75 رغبة.

يكتب الطالب رغباته بكل دقة وحرص والمراجعة عليها قبل الحفظ.

بعد إتمام التسجيل يظهر للطالب نافذة بقائمة الرغبات ويمكن حفظها أو طباعتها.

القواعد المتبعة ل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يجب على الطالب عند تسجيله الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني مراعاة بعض القواعد لترتيب الاختيارات وهي :

يحدد الطالب رغباته إما بقطاعات التخصص المتاحة لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب المعهد أو الكلية التي يرغب الالتحاق بها وفقاً لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

يلتحق الطالب بكليات محددة مسموح له الالتحاق بها طبقاً للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يستهدف تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل إجمالي عدد 66754 طالب وطالبة، وفقاً للحد الأدنى 205 درجة فأكثر لكل الشعب بنسبة 50%، ومن المقرر بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة فتح باب تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الالكتروني أمام هؤلاء الطلاب بنفس القواعد والشروط التي تم تطبيقها في المرحتلين السابقتين.

ومن الجدير بالذكر انة يتاح تسجيل رغبات المرحلة الثالثة طوال الأيام المعلنة في معامل الحاسب الآلي بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بمختلف المحافظات، ويشترط اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق درجات التباعد الاجتماعي لضمان سلامة الجميع.