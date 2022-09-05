نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 رابط وموعد الإعلان عن التنسيق للمرحلة الأولى من خلال موقع tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، في لقاء خاص عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وبدء المرحلة الأولى سيكون في خلال هذا الأسبوع، ويكمن لطلاب الدبلوم الفني بمختلف أنواعه بنظامي التعليم الـ 3-5 سنوات (تمريض، تجارة، زراعة، فندقي، …) ويكون التقديم عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ينطلق تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خلال الأيام القادمة، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك وفقاً لما أعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للدبلومات الفنية، وتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يترقب أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية، هذه الأيام موعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وسيعلن عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مع التنويه على اتباع جميع خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق بدقة وتواجد كافة الشروط كالتالي:

شهادات الثانوي الفني (الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي، …) بنظاميها الـ 3-5 سنوات. بمجرد إعلان موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022، سيتم التسجيل بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ويحدد الطالب نوع المؤهل الفني الخاص به. يقوم الطالب بالدخول برقم الجلوس في الشهادة الحاصل عليها، ويقوم بكتابة الرقم السري المدون باستمارة النجاح. يظهر للطالب نموذج تأكيد ببياناته الشخصية (اسمه الثلاثي، ورقم جلوسه) ويقوم بتأكيد النموذج بالانتقال للخطوة التالية. ينوه على الطالب الاحتفاظ بالرقم السري المدرج باستمارة النجاح الخاصة به لتعديل رغباته في أي وقت أخر قبل إعلان النتيجة. يسمح للطالب بالدخول مرات متعددة لتعديل الرغبات الخاصة به وذلك قبل إعلان النتيجة. يعد الرقم السري للطالب المدرج باستمارة النجاح ضمان لسرية الرغبات الخاصة به، وعدم السماح لأي أحد بتعديل أي من رغباته عند إعلانها. ينتهي الطالب من تسجيل رغباته ومراجعتها وطبعها، ويرشح لأخر وضع وتعديل تم تسجيله.

الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية

يتاح لطلاب الدبلومات الفنية 2022 العديد من الخيارات المتاحة أمامهم لتسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات والمعاهد وتتضمن الآتي :

التجارة

الخدمة الاجتماعية

السياحة والفنادق

الهندسة

الزراعة

الآثار

الفنون الجميلة

التعليم الصناعي

التربية النوعية

ويشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الكليات والمعاهد التكنولوجية، مع التنويه على أن الكليات والمعاهد التكنولوجية تكون بنظام الانتظام وليس الانتساب الموجه، بشروط خاصة على الطلاب العاملين الراغبين في الالتحاق بها للدراسة، أن يتقدم للمعهد أو الكلية المرشح لها بموافقة من جهة العمل على التفرغ للدراسة، وإلا سيتم رفض الطالب المرشح في حالة عدم تقديم الموافقة على الدراسة.