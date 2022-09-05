نتائج الصف السادس الابتدائي دور ثاني بالعراق 2022 جميع المحافظات

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عمر شويل - جدة يتابع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بالعراق ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي دور ثاني، ويترقب الطلاب جميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات العراقية بالإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي دور ثاني 2022، وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت من خلال بيان لها أنه لا يوجد امتحانات دور ثالث للطلاب كما هو معتاد في العراق، مؤكدة على أن امتحانات الدور الثاني هي الأخيرة لطلاب الصف السادس الابتدائي.

امتحانات الصف السادس الابتدائي دور ثاني بالعراق

قام طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بالعراق بأداء امتحانات الدور الثاني منذ قرابة عشرة أيام ماضية، حيث استمرت لجان الامتحانات لمدة خمسة أيام في جميع المحافظات العراقية، وعقب الانتهاء مباشرة بدأت أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات لكافة مواد الدور الثاني، وحسب المؤشرات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بالعراق، فيظهر ارتفاع كبير في نسب النجاح بين الطلاب والطالبات في الدور الثاني هذا العام الدراسي عن العام السابق.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي دور ثاني بالعراق

وصرح مسئولين بوزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الصف السادس الابتدائي دور ثاني بالعراق سوف تكون متاحة عبر بوابة وزارة التربية العراقية، حيث ستظهر النتيجة على الموقع عقب اعتمادها مباشرة، وستكون متاحة بالأرقام الامتحانية، ويمكن من خلال الموقع الاستفسار والحصول على بيان رسمي لدرجات الطالب، وفي الخطوة التالية يتمكن الطالب من الحصول على بيان رسمي للنتيجة يمكن طباعته، ليحصل على اثبات لنجاحه بالصف السادس الابتدائي في العراق.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي دور ثاني بالعراق

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي دور ثاني بالعراق عن طريق خطوات بسيطة وهي :