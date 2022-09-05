الرئيس الأوكرانى يوجه الشكر لقواته على تحرير منطقة فى الشرق

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، تحقيق تقدم فى الهجوم المضاد الذى بدأ الأسبوع الماضي، مشيدا بقواته لاستعادتها قريتين جنوبى البلاد وثالثة فى شرقها، إلى جانب المزيد من الأراضى فى الشرق أيضا.





ولم يذكر على وجه التحديد مكان هذه المناطق أو موعد السيطرة عليها، مكتفيا بالقول إنه تلقى "تقارير جيدة" فى اجتماع جرى الأحد، من قادته العسكريين ورئيس الاستخبارات. وفى خطابه الليلى المصور، شكر زيلينسكى قواته على تحرير قرية فى منطقة دونيتسك فى الشرق، واستعادة أراض مرتفعة فى منطقة شرقية أيضا فى اتجاه ليسيتشانسك-سيفرسك، وتحرير قريتين فى الجنوب.

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