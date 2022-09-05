تحطم طائرة فى بحر البلطيق

جدة - نرمين السيد - ووفقا للصحيفة، قبل السقوط انقطع الاتصال بالطائرة وانطلقت مقاتلات "تورنادو" الألمانية للبحث عنها، وانتقل رجال الإنقاذ الآن إلى موقع التحطم.

وأوضحت قناة "SVT" التلفزيونية السويدية، نقلا عن مركز الإنقاذ البحرى والجوى فى السويد، أن طائرة خاصة تحطمت قبالة سواحل لاتفيا.

وقال المتحدث باسم المركز يوهان ألين: "لا أمل فى وجود ناجين"، وبحسب المركز، تحطمت الطائرة فى الساعة 20:45 بتوقيت موسكو، واختفت من الرادار شمال غرب مدينة فنتسبيلز.

وأكدت القناة التلفزيونية، أن خفر السواحل السويدى موجود فى موقع التحطم، وقد عثر بالفعل على "حطام وبقع نفطية فى البحر".

وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية، إن طائرتين مقاتلتين من طراز يوروفايتر انطلقتا إلى المجال الجوى الألمانى مساء الأحد بسبب الحركة غير العادية لطائرة "سيسنا".

وأقلعت طائرة "سيسنا 551" من جنوب إسبانيا حوالى الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، وحافظت على ارتفاع حوالى 11 ألف متر وسرعتها حوالى 670 كيلومترا فى الساعة، ومرت على ارتفاع شاهق بالجزء الجنوبى من غوتلاند ثم اتجهت شمالى شرقى بحر البلطيق، وفى الساعة 20:30 بدأت الطائرة فى التباطؤ وفقدان الارتفاع.