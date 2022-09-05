ما معايير دعم ريف في المملكة وكيفية التسجيل

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عمر شويل - جدة ما معايير دعم ريف في المملكة، من المعروف بأن برنامج الدعم ريف ÷و أحد أهم البرامج المسؤولة عن تقديم الدعم للمواطن في المملكة العربية السعودية، ويعمل البرنامج على توفير الدعم للأفراد المنتجين في المملكة وكذلك لصغار العاملين في قطاع الزراعة، كما يتم منح الدعم للأشخاص المقيمين في الريف السعودي، ويقومون بإنشاء المشاريع الصغيرة، ويسعى البرنامج إلى النهوض بتلك المشروعات الزراعية من خلال دعم وتشجيع صغار المزارعين، ويتم طرح الاستفسارات حول المعايير اللازمة للاستفادة من الدعم وكذلك طريقة التسجيل في حالة استيفاء الشروط.

ما معايير دعم ريف في المملكة:

يوجد مجموعة من المعايير التي يشترط تطابقها على المتقدمين، للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة السعودية، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

في البداية يجب على المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية، بالإضافة إلى أهمية أن يكون المواطن مقيم داخل المملكة بشكل دائم.

كما أنه يجب أن يكون عمر المتقدم يزيد عن 22 عام.

أيضا يشترط ألا يتعدى دخل الفرد اشهري 6000 ريال سعودي.

كذلك يجب ألا تكون عدد مشاريع الدعم التابعة للمتقدم أكثر من ثلاث مشاريع.

بالإضافة إلى أنه يشترط أن يكون المستفيد غير مقيد في إحدى الوظائف الحكومية أو الخاصة.

في النهاية يجب توافر حساب بنكي جاري خاص بالفرد المتقدم.

كيفية التسجيل في ريف للمستفيدين:

يمكن تسجيل الأفراد في ريف من خلال منصتة الإلكترونية بعد تنفيذ الخطوات الأتية: