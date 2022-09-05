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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما معايير دعم ريف في المملكة وكيفية التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة ما معايير دعم ريف في المملكة، من المعروف بأن برنامج الدعم ريف ÷و أحد أهم البرامج المسؤولة عن تقديم الدعم للمواطن في المملكة العربية السعودية، ويعمل البرنامج على توفير الدعم للأفراد المنتجين في المملكة وكذلك لصغار العاملين في قطاع الزراعة، كما يتم منح الدعم للأشخاص المقيمين في الريف السعودي، ويقومون بإنشاء المشاريع الصغيرة، ويسعى البرنامج إلى النهوض بتلك المشروعات الزراعية من خلال دعم وتشجيع صغار المزارعين، ويتم طرح الاستفسارات حول المعايير اللازمة للاستفادة من الدعم وكذلك طريقة التسجيل في حالة استيفاء الشروط.
ما معايير دعم ريف في المملكة:
يوجد مجموعة من المعايير التي يشترط تطابقها على المتقدمين، للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة السعودية، وجاءت تلك الشروط كالتالي:
- في البداية يجب على المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية، بالإضافة إلى أهمية أن يكون المواطن مقيم داخل المملكة بشكل دائم.
- كما أنه يجب أن يكون عمر المتقدم يزيد عن 22 عام.
- أيضا يشترط ألا يتعدى دخل الفرد اشهري 6000 ريال سعودي.
- كذلك يجب ألا تكون عدد مشاريع الدعم التابعة للمتقدم أكثر من ثلاث مشاريع.
- بالإضافة إلى أنه يشترط أن يكون المستفيد غير مقيد في إحدى الوظائف الحكومية أو الخاصة.
- في النهاية يجب توافر حساب بنكي جاري خاص بالفرد المتقدم.
كيفية التسجيل في ريف للمستفيدين:
يمكن تسجيل الأفراد في ريف من خلال منصتة الإلكترونية بعد تنفيذ الخطوات الأتية:
- أولًا يجب الدخول في البداية إلى موقع ريف الرسمي على الانترنت.
- ثانيًا قم بالدخول وحدد “تسجيل الدخول” من الصفحة الرئيسية.
- ثالثًا يجب إدخال المعلومات المطلوبة مثل: “الاسم / البريد الإلكتروني / رقم الهوية الوطنية / تاريخ الميلاد / رقم الهاتف / رمز التحقق / كلمة المرور”.
- رابعًا يشترط كتابة الكود الخاص بالتأكيد.
- خامسًا بعد ذلك ادخل على صفحة برنامج دعم التنمية الريفية.
- سادسًا قم بتحديد البرنامج المناسب لك، مع ضرورة العلم بأن الحد الأقصى هو ثلاث برامج للاستفادة من الدعم.
- سابعًا عليك تسجيل كافة البيانات في خاناتها المخصصة، ثم اذهب إلى الصفحة التعريفية الخاصة ببيانات المشروع الذي سيتم دعمه.
- ثامنًا يجب إرفاق دراسة جدوى للمشروع، مع توضيح المبالغ التقريبية اللازمة.
- تاسعًا يشترط وصف المشروع وطبيعته، وكذلك السوق المستهدف لها المشروع، وطريقة التسويق للمشروع.
- عاشرًا عليك كتابة التكلفة الاستثمارية للمشروع، وأيضًا مصادر التمويل الخاصة بالمستفيد، وكذلك التكاليف التشغيلية والسنوية، ثم حدد إيرادات المشروع المتوقعة، ونسبة نجاحه.
- في النهاية عليك قراءة الشروط والأحكام، ثم الموافقة عليها، وبعد ذلك عليك التأكد من سلامة البيانات المدخلة. ثم النقر على زر التسجيل.
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