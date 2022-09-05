نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل جديد في منصة مدرستي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد منصة مدرستي منصة تعليمية إلكترونية معتمدة من قبل وزارة التعليم السعودي تعمل على تحقيق أهداف العملية التعليمية في المملكة السُّعُودية، حيث أنها تؤدي دوراً مهماً في العلية التعليمية وتساعد على استمرارها، وذلك لأنها تقدم العديد من الخدمات للطلاب والطالبات، وقد أشارت وزارة التعليم السُّعُودية إلى ضرورة تسجيل الطلاب بها عن طريق الرابط الخاص بها وذلك للاستفادة من كافة خدماتها، لذلك يبحث المواطنين في المملكة السعودية عن خطوات التسجيل في منصة مدرستي للاستفادة منها.

خطوات التسجيل جديد في منصة مدرستي 1444

يتم تسجيل الطلاب والطالبات الجدد في منصة مدرستي عن الرابط الرسمي الخاص بها، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط منصة مدرستي، ثم النقر على تسجيل جديد. كتابة البيانات المطلوبة مثل رَقَم الجوال ورقم الهُوِيَّة ورقم الإقامة وغيرها. الضغط على تحقق سيتم إرسال رسالة قصيرة إلى الجوال تحتوي على رمز التحقق. تدوين الكود في موضعه ثم الضغط على رز تحقق. التأكد من صحة البيانات والضغط على تأكيد الحساب. بعد تأكيد الحساب ستظهر رسالة توضح أنه من الممكن الاستفادة بكافة خدمات المنصة.

طريقة التقديم لطالب جديد في منصة مدرستي عبر توكلنا

ويمكن أيضاً التقديم للطلاب والطالبات الجدد في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا وذلك عن طريق الآتي:

الدخول إلى موقع توكلنا وتسجيل الدخول بالبيانات الشخصية. أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب. الدخول إلى تبويب حسابي واختيار بيانات منصة مدرستي. ثم الدخول إلى قائمة بياناتي والنقر على اسم المستخدم للطالب. النقر على إرسال سيتم إرسال رسالة إلى الجوال تحتوي على رَقَم المرور. الدخول إلى رابط منصة مدرستي واستخدام الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

كيفية حضور الدروس في منصة مدرستي

يمكن للطالب حضور الدروس عبر منصة مدرستي عن طريق اتباع الآتي:

الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. الضغط على الجدول الدراسي وتحديد الحصة ثم إعداد الدروس. اختيار مسار الدرس واستكمال البيانات، تدوين الدرس في المربعات الموجودة أمامك. إضافة كافة العناصر التعليمية وتثبيت وقت الحصة. ثم اختيار نوع الدرس افتراضي غير متزامن وتدوين درجة الدرس. اختيار واجب من بنك الواجبات ثم الضغط على اختبار. النقر على حفظ ثم إنهاء.

خطوات حل الواجب على المنصة

يستطيع الطالب حل الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي عن طريق اتباع الآتي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي. الدخول بالاسم وكلمة المرور ثم اختيار الواجبات المدرسية. تحديد الواجب وحل كافة الأسئلة ثم النقر على انتهاء. النقر على إظهار النتيجة سيتم ظهور النتيجة وتقييم الطالب.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم بعض المعلومات الهامة عن مدرستي منها خطوات التسجيل جديد في منصة مدرستي عبر الرابط الخاص بها وكذلك عن طريق موقع توكلنا كما وضحنا أيضا طريقة حل الواجب عبر المنصة وحضور الدرس.