الجزائر تسجل 17 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و443 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٨٢ ألفا و٦٧ شخصا، كما بلغ العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.