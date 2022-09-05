رئيس الوزراء الكندى يعلق حادث الطعن الجماعى فى ساسكاتشوان

جدة - نرمين السيد - وكتب ترودو على "تويتر": "الهجمات التى وقعت فى ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة. أفكر فيمن فقدوا أحباءهم ومن أصيبوا". وقتل 10 أشخاص وأصيب آخرون فى هجمات طعن بمنطقتين نائيتين فى كندا، حسبما ذكرت الشرطة التى باشرت عملية مطاردة فى 3 مقاطعات بحثا عن شخصين مشتبه بهما. وقالت مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية روندا بلاكمور فى مؤتمر صحفي: "رصدنا وجود 10 قتلى فى 13 موقعا فى منطقتى جيمس سميث كرى نيشن وولدون فى ساسكاتشوان". وأضافت أن "عددا من الضحايا الآخرين جرحوا، بينهم 15 نقلوا حتى الآن إلى مستشفيات مختلفة"، موضحة أن الشرطة تبحث عن "مشتبه بهما" وتحقق فى "مسارح الجريمة". وكانت الشرطة أصدرت تنبيها لسكان كل مقاطعة ساسكاتشوان بشأن وجود شخص خطير.

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