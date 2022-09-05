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عمر شويل - جدة هل تريد طريقة سهلة تساعدك على زيادة نقاط سناب شات، حيث أنها من أهم الأمور التي تعمل على مقاييس شعبية حساب المستخدمين، كما أن زيادة النقاط تساعد على شهر الحساب على التطبيق، لذلك يسعي الجميع للتعرف على زيادة نقاط السناب مجانا، و كيف تزيد نقاط السناب بطريقة سريعة وهذا ما سنوضحه لكم اليوم.

نقاط سناب شات

تعد نقاط سناب شات هو الأمر الذي يقوم التطبيق بمنحه للمستخدم للحساب الخاص به، وذلك يكون على حسب عدد من العوامل، فجد نجد بجوار اسم المستخدم رقم والذي يطلق عليه اسم “بسكور سناب شات”، كما يمكنك أن تقول أنه “عدد النقاط” الخاصة بحسابك، حيث أن تلك النقاط يتم حسابها على عدة عوامل والتي تحسب على مدي تفاعل المستخدم من مشاركة وارسال واستقبال سناب شات.

كيف تزيد نقاط السناب بطريقة سريعة

زيادة نقاط سناب شات من الأمور المعقدة الذي لا يعرف الكثير، حيث أن زيادة النقاط تعتمد على تفاعل المستخدم عبر التطبيق، وسنوفر لكم خطوات بسيطة تساعد على لرفع سكور سناب شات بطريقة سريعة وسهلة وهي كالتالي:

فتح تطبيق سناب شات.

الاشتراك في الحسابات المتوافقة مع اهتماماتك.

ثم عليك تصوير العديد من سناب وإرسالها إلى الأصدقاء لديك دائماً، مع العلم من عدم تكرا هذا الأمر حتى لم يتم تقيد الحساب الخاص بك.

مشاركة المحتوي الخاص بك بشكل مستمر مع الأصدقاء من خلال إرسال سناب

عليك الانتباه إلى أن تكون السناب المشاركة من قبل الكاميرا، بمعنى التصوير من خلال كاميرا الهاتف مباشراً والابتعاد عن الصور المخزنة على الهاتف.

القيام بإرسال العديد من اللقطات سناب إلى الإصدقاء بصورة مستمرة.

عليك التفاعل باستمرار على ستوري سناب شات مع مشاركة أحلى اللحظات الهامة في حياتك مع الّأصدقاء.

كما يجب الجروج بين كل حين من الحساب، لأن المستخدم عندما يقوم بتسجيل الخول كل فترة يساعد على زيادة النقاط، وإرسال رسائل مصورة وقت المحادثات مع الأصدقاء وليس فقط من خلال الرسائل النصية، بالإضافة إلى جمع أكبر كم من الأصدقاء والمتابعين لدي حسابك في سناب شات، وتنشيط خاصية الإضافات التلقائية على سبيل المثال المشاهير، فذلك يعمل على الحصول على متابعين كثيراً.

كما يجب تنشيط ميزة الملف التعريفي في الحساب الخاص بك.