فتح حساب الراجحي عن طريق نفاذ الوطني أون لاين للأفراد 1444

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عمر شويل - جدة ما هي طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني، يعد من أكثر الاستفسارات التي يرددها الأفراد سواء المواطنين والمقيمين بشكل مستمر؛ رغبة في فتح حساب أون لاين في مَصْرِف الراجحي، لما يقدمه من مميزات عدّة، أبرزها أنه لا يشترط التواجد في مكان محدد لفتح الحساب، وهو بذلك يتخطى حاجز المكان، كما يمكن التواصل مع أقرب فرع في المنطقة الإدارية التابع لها، وهو إلى ذلك يوفر خدمة إصدار كشف حساب عن العمليات الحسابية مدعوم بأكثر من لغة، فضلًا عن إتمام عمليات السحب والإيداع من جهزة الصراف الآلي.

فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني

أصبح من السهل على الأفراد فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني في عدة دقائق، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني أون لاين، ثم بعد ذلك توثيق الحساب الجاري عبر الحساب المسجل في أبشر، وقد سمح مَصْرِف الراجحي لعدة فئات فتح الحساب؛ على قائمتهم المواطنين السعوديين الذين تجاوزا عمر 15 عام، ولكن من يقل عمره عن ذلك يتم فتح الحساب عن طريق الولي، أو بواسطة المباشر للأفراد، أو عن طريق تطبيق الراجحي، وكذلك بزيارة أقرب فرع للمصرف.

كما سمح مَصْرِف الراجحي للوافدين فتح حساب الراجحي لمن تجاوز عمر 18 عام، بشرط أن تكون بطاقة الإقامة سارية، هذا بالإضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن بشرط تجاوز سن 18 عام، وأن تكون هُوِيَّة الإقامة سارية، فضلًا عن الإقامة المثبتة في المملكة.

فتح حساب الراجحي أون لاين

تكمن طريقة فتح حساب الراجحي أون لاين في الخطوات الآتية:

افتح رابط مَصْرِف الراجحي. انتقل إلى الحساب الجاري مَصْرِف الراجحي. اضغط على افتح الحساب الآن. ابدأ في تعبئة البيانات المطلوبة من رَقَم الهُوِيَّة أو الإقامة، ورقم الجوال، عنوان البريد الإلكتروني. استمر في تعبئة البيانات الأساسية من الدخل الشهري، والمبلغ المتوقع. ادخل رَقَم التحقق ثم اضغط على زر التالي. انتقل إلى تعبئة نموذج الطلب. في النهاية اضغط على تقديم الطلب. ابدأ في توثيق الحساب عن طريق النفاذ الوطني. أدخل بيانات الحساب المسجل في أبشر.

شروط فتح حساب الراجحي

لكي يتمكن المواطن أو المقيم من فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني، لابد من توفير الشروط والمتطلبات التالية:

التسجيل في خدمة العنوان الوطني، مع مراعاة أن يكون صحيح.

أن تكون بطاقة الهُوِيَّة الوطنية أو بطاقة الإقامة سارية الصَّلاحِيَة.

التسجيل في منصة أبشر، لاستخدام بيانات أبشر فيما بعد في توثيق الحساب البنكي.

الرَّقَم الخاص بالجوال يجب أن يكون شخصي لصاحب الحساب.

ألا يكون صاحب الحساب عميل في مصر الراجحي أو تحويل الراجحي في الوقت الحالي.

توثيق حساب الراجحي

بعد الانتهاء من فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني، يمكنكم توثيق بيانات الحساب عن طريق الاتصال على رَقَم الراجحي للمخصص للتوثيق (920003344)، ثم إدخال بيانات المستخدم في حساب أبشر، ثم تتبع المكالمة الصوتية، والضغط على رَقَم 5، ثم الضغط على رَقَم 4، وبهذا تكون قد انتهيت من فتح حساب الراجحي، وتوثيق الحساب في أبشر.