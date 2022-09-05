تغيير سفير الاتحاد الأوروبى لدى روسيا فى مناوبة دورية

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر دبلوماسى فى بروكسل لوكالة "تاس" اليوم الأحد، إنه "يتم تنفيذ تناوب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى إلى روسيا على أساس الجدول الزمنى، وغادر ماركوس إيدير روسيا، وسيتولى هذا المنصب قريبا سفير فرنسا السابق فى ماليزيا رولان جالاراج، وقد وافق المفوض السامى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل على تعيينه فى يونيو الماضى".
وأشار الدبلوماسى إلى أنه على الرغم من الأزمة غير المسبوقة فى العلاقات مع روسيا بشأن الصراع فى أوكرانيا، فإن "الاتحاد الأوروبى يؤيد الموقف القائل بضرورة إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مع موسكو مفتوحة".
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