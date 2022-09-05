العالم اليوم - إصابة جنود إسرائيليين بعبوة متفجرة شمالي رام الله

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 02:19 صباحاً - أصيب 4 جنود إسرائيليين قرب مدخل قرية النبي صالح شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ليل الأحد، بعد إلقاء عبوة متفجرة باتجاههم من سيارة متحركة.

وحسب مصادر "دوت الخليج"، وصفت إصابة 3 منهم بالطفيفة، فيما لم يعرف وضع الجندي الرابع ومدى خطورة إصابته.

ويأتي الحادث في أعقاب إطلاق نار نفذه مسلحون فلسطينيون على حافلة كانت تقل جنودا إسرائيليين في الضفة الغربية، الأحد، مما أدى إلى إصابة 5 جنود أحدهم في حالة خطرة، بالإضافة إلى سائق الحافلة المدني، وفقما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وذكر الجيش أن 3 أشخاص كانوا يستقلون شاحنة دفع رباعي نفذوا الهجوم، مشيرا إلى أنهم تجاوزا الحافلة وألقوا المتفجرات عليها ثم سدوا الطريق قبل أن يفتحوا النار من أسلحة آلية، ورد الجنود على المهاجمين.

وفرت الشاحنة المهاجمة من مكان الحادث ثم اشتعلت فيها النيران.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت، اعتقال اثنين من المهاجمين ونقلهما إلى مستشفى إسرائيلي مصابين بحروق خطيرة، فيما لا يزال المهاجم الثالث طليقا.