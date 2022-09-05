نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر”.. نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني جميع المحافظات عبر موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ رفع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية لتنتهي بذلك حالة من الجدل والقلق كانت تسيطر على الآف من الأباء وأولياء الأمور وكذلك الطلاب والراغبين في معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بالاسم والرقم الامتحاني، ولكن كل هذه الأمور قد انتهت بعدما قالت الوزارة بأن النتائج أصبحت متاحة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022

أشارت وزارة التربية العراقية بأن نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي 2022 يمكن معرفتها الآن من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك في عدد من المحافظات من بينها البصرة وبابل والنجف والأنباء والبصرة والقادسية وغيرها، وهو الأمر الذي أسعد أولياء الأمور بصورة كبيرة، حيث أصبح من الممكن الآن الاستعلام عن النتيجة من داخل المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب.

وهناك بعد الخطوات التي يجب الالتزام بها في حال كان الطالب أو ولي أمره يرغب في الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بالاسم والرقم الامتحاني على هذا النحو التالي:

سجل دخولك إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختر نتائج الطلاب ثم تحديد الفصل الدراسي.

اضغط على تسجيل البيانات، اكتب الرقم الامتحاني في المكان المخصص لذلك.

اضغط على استعلام.

انتظر لحين ظهور النتيجة.

رابط استعلام نتائج الصف السادس الابتدائي 2022

ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة التربية العراقية بأن نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية يتم توفيرها بشكل مباشر عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم في عدد من المحافظات ومن بينهم محافظة الكرخ والنجف ومحافظة ديالي وأربيل والقادسية.

ويمكن الآن الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني من خلال زيارة الرابط التالي: “من هنا“، ومن ثم اتباع التعليمات والخطوات المذكوة في الأعلى، وفي حال ما إذا كان الموقع ثقيل أو لا يفتح في بعض الأحيان، فهذا بسبب وجود ضغط كبير عليه من جانب الطلاب وأولياء أمورهم والراغبين في معرفة النتيجة بمجرد ظهورها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر شبكة الإنترنت.