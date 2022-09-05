نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنكهة اليانسون أصنعي بسكويت اليانسون على أصوله بمقادير مظبوطة والطعم يدوب في الفم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن البسكويت يعد نوع من أنواع الحلويات المشهورة في معظم الدول فيوجد للبسكويت أنواع عديدة ومن أحلى وألذ أنواع البسكويت هو بسكويت اليانسون وبسكويت النشادر أو بسكويت البرتقال أو بسكويت الزبدة ويوجد غير ذلك العديد، فالنوع الذي يتميز بمذاق رائع ويكون محبب من قبل أغلبية الناس سواء الكبار أو الصغار هو بسكويت اليانسون فهو يتسم برائحة جذابة ومميزة ومختلفة عن باقي أنواع البسكويت، ولأن نجد الكثير من الأشخاص يعشقون تناول هذا البسكويت تقوم جميع الأمهات بخبزه في المنزل حيث أن طريقة عمله سريعة وسهلة. مكونات عمل بسكويت اليانسون كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من اليانسون الحصى.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

بيضتان.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل بسكويت اليانسون نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية وبعد ذلك يتم تجهيز صينية خبز ونضع بها ورق زبدة ثم قومي بعمل عجينة البسكويت.

فقد نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به بيضتان وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم تشغيل الخلاط حتى نخفق البيض جيدا لكي يتضاعف حجمه.

ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من اليانسون الحصى ونصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم ونضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ويتم تشغيل الخلاط مرة أخرى ونستمر في تشغيله لتجانس جميع المكونات مع بعض ويتم ذوبان السكر جيدا.

ونحضر طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ويتم خلط المكونات الجافة مع بعضها ونضع خليط الدقيق إلى خليط البيض بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد لكي نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

وبعد ذلك يتم فرد عجينة البسكويت على شكل دائري ثم قومي بتقطيعها على بإستخدام سكينة ليكون على شكل أصابع ونضعهم في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركه ليكون لونه ذهبي.

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