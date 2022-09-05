الشرطة الكندية: مقتل 10 أشخاص فى حوادث طعن فى إقليم ساسكاتشيوان

جدة - نرمين السيد - وقالت روندا بلاكمور مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية فى مؤتمر صحافى "رصدنا وجود عشرة قتلى فى 13 موقعا فى منطقتى جيمس سميث كرى نيشن وولدون فى ساسكاتشوان".
وأضافت أن "عددا من الضحايا الآخرين جرحوا بينهم 15 نقلوا حتى الآن الى مستشفيات مختلفة".
ولم تعط الشرطة تفاصيل إضافية عن حوادث الطعن وملابساتها والظروف المحيطة بها.
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