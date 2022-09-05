الخرابشة : مشاريع تنقيب ضخمة في الذهب السيليكا والبازلت

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 5 سبتمبر 2022 01:08 صباحاً - دوت الخليج :- كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، عن وجود مشاريع تنقيب استثمارية ضخمة في مواد الفوسفات والذهب ورمل السيليكا والبازلت في مناطق مختلفة في الأردن.

وأضاف الوزير الخرابشة خلال لقائه نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد وعضو مجلس النقابة رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول المهندس لؤي الرمحي، والوفد المرافق لهم، أن تلك المشاريع المختلفة ستساهم في إيجاد فرص تشغيل للمهندسين في المجالات المختلفة إذا ما تم استثمارها بالطريقة المثلى.

وأكد استعداد الوزارة للتعاون التام مع نقابة المهندسين والاستفادة من الخبرات الهندسية والكفاءات التي تمتلكها النقابة، مشيرا إلى ضرورة التوجه نحو التطلعات العالمية والخروج من الطرق التقليدية في التعاطي مع الأسواق المختلفة.